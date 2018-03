OM : Drogba de retour à l'OM, il tend une perche...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Il n’a passé qu’une saison à l’OM (2003-2004), mais Didier Drogba a marqué l’histoire du club phocéen.

Et alors que son retour dans la cité phocéenne a régulièrement été évoqué, l’ancien buteur de la Côte d’Ivoire a expliqué dans Téléfoot qu’il était prêt à revenir, si un rôle lui était proposé par Jacques-Henri Eyraud. « Il faut en discuter, mais je suis toujours prêt à aider. Ne pas être revenu à l'OM comme joueur est mon plus beau regret, mais je m'estime chanceux d'avoir porté les couleurs de ce club, le plus beau en France, un des meilleurs en Europe » a-t-il affirmé.

L’ancien attaquant de Chelsea et de l’OM a également donné son avis sur la forme actuelle de l’équipe entraînée par Rudi Garcia, qui pointe actuellement à la 3e place du championnat et qui est en ballotage favorable pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue Europa. « L'OM montre de belles choses, le projet de Garcia prend forme. On construit une équipe tout doucement avec des jeunes. Rester dans les trois premiers, c'est important, en tant que supporter j'y crois beaucoup » a-t-il expliqué, emballé par le projet Frank McCourt à Marseille. Au point de le rejoindre ? Avec Mario Jardel aussi ?