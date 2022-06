OM : Dries Mertens, l'énorme coup de Longoria au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Naples cet été, Dries Mertens est ciblé par Pablo Longoria afin de renforcer l’Olympique de Marseille au mercato.

Après neuf ans à Naples, il est l’heure de prendre un nouveau départ pour Dries Mertens. Du haut de ses 35 ans, l’international belge ne prolongera pas au Napoli et logiquement, son profil intéresse de nombreux clubs lors de ce mercato estival. La Lazio Rome de Maurizio Sarri ainsi qu’un club de Major League Soccer aux Etats-Unis ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour Dries Mertens. Mais pour l’instant, le natif de Leuven en Belgique n’a pas encore pris de décision au sujet de son avenir. Une aubaine pour Pablo Longoria, qui a fait son apparition dans ce dossier chaud du mercato estival selon les informations du média Area Napoli. Le président de l’Olympique de Marseille a pris la température afin de connaître les conditions d’une signature de Dries Mertens, qu’il aimerait associer à Arkadiusz Milik dans la cité phocéenne.

Mertens est libre, l'OM à l'affût

Le média italien croit savoir que le contact a d’ores et déjà été établi entre l’entourage de Dries Mertens et le président de l’Olympique de Marseille. A ce jour, le dauphin du PSG en Ligue 1 n’a pas encore soumis de proposition officielle à l’entourage de Dries Mertens. Mais il semblerait selon Area Napoli que les exigences financières de l’international belge ne sont pas insurmontables pour l’OM, dont la qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions a logiquement boosté les finances du club. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria passera à l’acte avec une proposition concrète soumise à Dries Mertens alors que le secteur offensif de Marseille est déjà bien fourni avec Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu, Bamba Dieng, Dimitri Payet, Cengiz Ünder ou encore Amine Harit, que l’OM aimerait conserver après son prêt d’un an en provenance de Schalke 04.