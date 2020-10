OM : Djibril Cissé en plus fort, Marseille a une pépite !

Dans : OM.

Cette saison, un attaquant formé à l’OM devrait bénéficier de temps de jeu en équipe première en la personne de Marley Aké.

Utilisé avec parcimonie par André Villas-Boas la saison dernière, l’attaquant de 19 ans est « prêt » à jouer davantage selon les mots du coach portugais en conférence de presse la semaine dernière. Plus que jamais, le club phocéen souhaite s’appuyer sur sa formation afin d’étoffer son effectif et dans les prochaines années, l’Olympique de Marseille pourrait compter dans les rangs de son équipe professionnel un certain Salomon Cissé, qui n’est autre que le neveu de Djibril Cissé. Nouveau consultant de La Chaîne L’Equipe, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a présenté son neveu, qui évolue avec les U16 de l’OM, dans les colonnes de La Provence.

Djibril Cissé met la pression à son neveu

« Mon neveu en moins de 16 ans à l'OM ? Oui. C'est une petite pépite. Il est plus doué que moi au même âge, techniquement plus fort. Il joue numéro 9 aussi. Il était au pôle espoirs (à Aix), il appartient à l'OM. On attend de voir. Il est jeune, il faut confirmer. L’OM 2020-2021 ? Le club essaie de se reconstruire avec de bonnes intentions, l’équipe fait des exploits comme à Paris, mais n’arrive pas à maintenir le cap pour l’instant. Quand on est sur l’élan et l’émotion d’une victoire au Parc, on doit dérouler. C’est dommage » a fait savoir l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, toujours très attentif aux performances de son ancienne équipe et qui rêve d’y voir évoluer un jour son neveu, Salomon Cissé. Une pépite pleine d’avenir dont l'OM pourrait profiter dans les années à venir selon le champion d'Europe 2005...