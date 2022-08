OM : Dimitri Payet viré ? Longoria est coincé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A la tête de la fronde des joueurs contre Igor Tudor, Dimitri Payet n'a aucun atome crochu avec le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais pour Pablo Longoria, l'heure des doutes est arrivée.

A l’heure où le soleil s’est installé durablement sur le Vieux-Port, la température est déjà très chaude à la Commanderie et au Vélodrome. Au coeur de ce réchauffement climatique, l’attitude d’Igor Tudor qui n’est pas du genre à câliner les footballeurs de l’OM, au point même de faire bondir les joueurs. Le successeur de Jorge Sampaoli a le droit d’avoir les méthodes qu’il souhaite, cependant le problème est que face à une formation comme l’AC Milan on a vu que Dimitri Payet et ses coéquipiers étaient perdus et cafouillaient leur football. Pour le capitaine de l’Olympique de Marseille, il est clair qu’il faut rapidement corriger le tir avant que la situation ne dégénère, et c’est dans ce sens que le joueur réunionnais a demandé une réunion d’urgence avec Pablo Longoria et Igor Tudor. Une réunion qui a eu lieu mardi soir, mais avec un impératif fixé par le président de l’OM, le coach croate est et restera l’entraîneur marseillais.

Payet va devoir travailler avec Tudor

Mathieu Grégoire l’explique, entre Dimitri Payet et Igor Tudor, le courant ne passe pas, le journaliste qui suit l’OM au quotidien affirme même que « Payet a une piètre image de Tudor ». Et dans L’Equipe, on apprend que du côté de Pablo Longoria, on a déjà réfléchi à la possibilité de se séparer du numéro 10 marseillais, mais que le contrat du capitaine phocéen est en béton armé suite à l’accord signé avec Jacques-Henri Eyraud. « Début 2021, Longoria avait déjà ébauché un avenir sans Payet (35 ans), mais il est bloqué par le fameux contrat « Marseillais à vie », signé au début de l’été 2020 avant son arrivée au club », précise le quotidien sportif. De son côté, Dimitri Payet souhaite lui continuer à jouer jusqu’au bout de sa carrière sus le maillot de l’OM, et il va devoir mettre de l’eau dans son vin pour cohabiter avec Igor Tudor.