OM : Tudor en énorme danger, Payet mène la révolte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Comme cela avait été dévoilé dès dimanche soir, il y a eu de l'orage dans le vestiaires de l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet et ses coéquipiers exigent de rencontre Pablo Longoria pour parler d'Igor Tudor.

La défaite de l’OM contre l’AC Milan devant 62.000 supporters consternés et agacés a visiblement eu des effets indésirables au sein du club phocéen. Et La Provence confirme les informations de Sport Med TV, à savoir qu’au sein du vestiaire, nombreux sont les joueurs à estimer que trop c’est trop et qu’il faut désormais que le président de l’Olympique de Marseille intervienne pour calmer la situation avant que tout déraille. Le média régional explique que Dimitri Payet, capitaine de l’OM cette saison, et plusieurs de ses coéquipiers veulent faire comprendre à Pablo Longoria, que les méthodes mises en place par Igor Tudor sont à la fois rudes, mais aussi et surtout totalement incompréhensibles. On l’a vu dimanche contre le champion d’Italie, l’équipe marseillaise a semblé totalement perdue par moment, au point de laisser craindre le pire aux supporters pour le retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions.

Igor Tudor viré, coup de chaleur à Marseille

Même si à priori l’heure n’est pas au grand ménage au sein du staff de l’OM, lequel a déjà perdu Mauro Camoranesi, parti quelques jours après sa signature, lassé des méthodes très rudes du successeur de Jorge Sampaoli, il est clair que Pablo Longoria doit être en alerte. Car Igor Tudor a beau être un entraîneur connu pour avoir des méthodes dures, il y a des limites qu’il ne devra pas franchir, et visiblement du côté des footballeurs marseillais on n’est pas loin de penser que ce sera le cas. « Depuis plusieurs jours, différents échos remontent sur les relations tendues entre le nouvel entraîneur Igor Tudor et certains joueurs. S'il peut se montrer avenant et courtois hors du terrain, le Croate se métamorphose dès qu'il pose un pied sur la pelouse, explique le quotidien régional, qui avoue que du côté des joueurs on se pose de grosses questions sur ce que veut faire l’ancien entraîneur du Hellas Vérone. Valentin Rongier et ses partenaires ont bien compris que le projet de jeu n'était plus du tout le même, mais ils aimeraient en savoir davantage sur ce que veut vraiment mettre en place le successeur de l'Argentin. Pour l'instant, ils ne l'ont pas compris... » Pour rappel, Igor Tudor a un contrat de deux ans avec l'Olympique de Marseille.