OM : Dimitri Payet et Arek Milik, l’aveu de Jorge Sampaoli !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pour la première fois de la saison, Jorge Sampaoli a eu l’occasion d’aligner Dimitri Payet et Arek Milik ensemble au coup d’envoi contre Lorient.

Sans surprise, l’Olympique de Marseille va beaucoup mieux lorsque les deux hommes sont présents sur la pelouse puisque Dimitri Payet a délivré deux passes décisives tandis qu’Arek Milik a marqué le but du break pour Marseille à cinq minutes de la fin. Ce jeudi soir face à la Lazio Rome en Ligue Europa, le Réunionnais et l’international polonais seront de nouveau attendus au tournant. Il faut dire que leur entraîneur compte beaucoup sur leur association. Généralement, les coachs n’aiment pas avouer leur dépendance à certains joueurs. Mais pour Jorge Sampaoli, il n’y a aucun mal à reconnaître que l’OM n’a pas le même visage lorsque Payet et Milik sont là. Une dépendance parfaitement assumée par le charismatique entraîneur de Marseille…

#LAZOM Jorge Sampaoli « par rapport aux 2 premiers matchs non gagnés en UEL, la présence des joueurs décisifs auraient pu nous aider à gagner. Pouvoir compter sur Payet et Milik ça va nous permettre d’être plus compétitifs. »@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias @EuropaLeague pic.twitter.com/iQjRdpp8Gk — Karim Attab (@karimattab1) October 20, 2021

« Avoir Payet et Milik, c’est-à-dire deux joueurs décisifs, c'est un atout en plus contre des équipes aussi fortes que la Lazio. Pour ce match, j’essaye d'avoir les joueurs qui sont les plus en forme, de mettre les meilleurs joueurs afin de défendre notre position au classement et essayer de nous qualifier. Je n'ai pas encore la composition définie mais les joueurs sur le terrain seront les meilleurs » a confié Jorge Sampaoli en conférence de presse avant le match contre la Lazio Rome avant de conclure. « Ce qui serait important pour le résultat, c’est de contrôler le jeu. Surtout si on pense à jouer beaucoup sur la transition contre une équipe comme la Lazio, qui est très rapide. Dans ce cas de figure, les choses ne seront pas forcément à notre avantage. Il faut trouver le moyen d'attaquer en bloc, très unis. Surtout quand on rencontre une équipe aussi puissante que la Lazio. On l’a vu contre l’Inter, ils sont capables de renverser le jeu rapidement ». Pour Marseille, c’est un match difficile contre un adversaire de haut niveau qui se profile. Mais qu’importe l’adversaire, la victoire est déjà essentielle après deux matchs nuls en Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou et Galatasaray.