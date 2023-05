OM : Dimitri Payet décisif, un miracle de plus

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, Dimitri Payet pourrait jouer un rôle clé dans le sprint final de l’OM en Ligue 1 cette saison.

Remplaçant depuis de longs mois sous les ordres d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a profité des absences d’Amine Harit, d’Azzedine Ounahi et de Ruslan Malinovskyi pour jouer plus de 20 minutes contre Auxerre, dimanche lors de la 33e journée. Son entrée en jeu, combinée à celle de Mattéo Guendouzi, a redonné un élan à l’OM qui était alors mené 1-0 contre le cours du jeu.

Sans être directement décisif, Dimitri Payet a aidé son équipe. Le Réunionnais avait des jambes et son activité ainsi que son sens du jeu ont été précieux dans le dernier tiers du match face à l’AJA. Après la victoire marseillaise (2-1), le gardien Pau Lopez ne s’est d’ailleurs pas trompé en rendant un hommage appuyé à l’ancien meneur de jeu de West Ham.

« Je pense qu’on a très bien joué, on a eu de la chance, mais on a mérité de gagner cette rencontre. Mattéo et notre capitaine Dim ont changé le match. On doit dire quelque chose pour lui, parce qu’il a encore montré que c’était notre leader. Pour nous, c’est un joueur très important » a salué l’ancien gardien de l’AS Roma, dont les mots feront sans doute le plus grand bien à Dimitri Payet, que l’on a vu heureux comme un enfant après le but de la victoire inscrit par Alexis Sanchez. En conférence de presse, Igor Tudor n’a pas non plus manqué de souligner les entrées capitales de Mattéo Guendouzi et de Dimitri Payet pour forcer la décision et l’emporter face à l’AJA.

Payet salué par Lopez et Tudor

« C'est superbe la façon dont sont entrés Payet et Guendouzi. Je suis fier d'eux, ils ont montré leur valeur et ont apporté de la qualité dans un match qui risque d'être clé. Ils nous ont aussi donné du calme dans les 20 derniers mètres. Ils nous ont permis de mieux contrôler. À nous maintenant d'aller à Lens samedi faire un grand match » a analysé l’entraîneur de l’OM. Reste maintenant à savoir si pour le choc face aux Sang et Or samedi soir, Igor Tudor lancera dès le départ Mattéo Guendouzi ou Dimitri Payet. Les deux hommes ont en tout cas gagné des points grâce à leur entrée en jeu face à Auxerre ce dimanche dans un Vélodrome en feu.