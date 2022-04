OM : Dieng tireur de pénalty, Payet s’explique

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM a réalisé un match plein ce dimanche à Saint-Etienne, même s’il aura fallu deux pénaltys et un but contre son camp pour faire la différence. Sur la première tentative, Dimitri Payet s’est exécuté avec réussite, avant de laisser Bamba Dieng tirer le suivant. Le numéro 10 de l’OM s’en est expliqué après la rencontre, assurant qu’il avait accepté la demande du Sénégalais de prendre cette responsabilité et de tenter sa chance. Le Réunionnais assure qu’il ne joue la pas perso quand il s’agit de lâcher du lest sur les pénaltys, comme il l’a déjà prouvé plus tôt dans la saison.

« Si j’ai décidé de lui donner ? Non, Bamba m'a demandé de le tirer tout simplement. Comme avec Arek Milik. Bamba a fait un gros match ce soir et ça me semblait important pour lui aussi de retrouver le chemin des filets. Il en a mis un très, très important en sélection. Je suis content pour lui parce que c'est un travailleur et je suis content qu'il marque ce but », a souligné Dimitri Payet, qui sait que, sans le Polonais, Bamba Dieng pourrait avoir un rôle à jouer, surtout que le Sénégalais travaille beaucoup pour le collectif, ce qui est bien évidemment apprécié à sa juste valeur.