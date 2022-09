OM : Dieng réintégré, Tudor perd la bataille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Bamba Dieng connaît un été très compliqué à l'OM. L'attaquant sénégalais est toujours mis en marge du groupe mais sa réintégration est imminente.

Ce mercredi soir, l'OM se déplace sur la pelouse de Tottenham pour son entrée en lice en Ligue des champions. Le club phocéen aura fort à faire et devra composer sans Alexis Sanchez, suspendu pour l'occasion. Igor Tudor va donc devoir trouver les meilleures solutions pour permettre à son équipe d'exister offensivement. Car le départ d'Arkadiusz Milik et la mise à l'écart de Bamba Dieng pourraient bien finir par causer du tort aux Marseillais. D'ailleurs, le Sénégalais devrait prochainement être réintégré au groupe de l'OM pendant les séances d'entraînement. Pour le moment, l'attaquant partage le vestiaire avec ses coéquipiers mais s'entraine toujours à part...

Dieng, l'OM doit le réintégrer !

Bamba Dieng 🇸🇳 sera réintégré au retour du groupe de Londres. Il est en phase réathlétisation. #TeamOM



(Laprovence) pic.twitter.com/w0i2uY9w9l — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 7, 2022

Selon les informations de La Provence, Bamba Dieng sera réintégré au groupe de l'OM jeudi. Il est toujours en phase de réathlétisation et son manque de rythme va devoir être comblé. Comme le précise d'ailleurs le média français, Dieng va devoir d'abord reprendre de manière individuelle avant de retrouver les séances collectives. Ces dernières heures, Pablo Longoria indiquait au sujet du champion d'Afrique qu'il allait devoir se montrer professionnel et tout donner pour faire changer d'avis Igor Tudor. Mais en interne, on cherche toujours une porte de sortie à Dieng. Ce dernier veut s'accrocher et se donner les moyens de convaincre l'OM de le conserver. Pour rappel, Dieng a récemment échoué aux tests médicaux pour signer à Nice en fin de mercato, après avoir accepté la proposition azuréenne. De retour à Marseille, son statut n'est pas des plus agréables et ne fait pas forcément ses affaires, à quelques mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En tout cas, il va désormais pouvoir s'entrainer presque normalement avec le reste de ses coéquipiers.