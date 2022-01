OM : Dieng et Caleta-Car vers la sortie, ça négocie

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Contraint de vendre pour équilibrer ses comptes, l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte au défenseur central Duje Caleta-Car ni à l’attaquant Bamba Dieng. Le président Pablo Longoria négocierait actuellement leur départ à West Ham.

Après les signatures de Cédric Bakambu et de Sead Kolasinac, le recrutement de l’Olympique de Marseille n’est peut-être pas terminé. Le président Pablo Longoria a reçu d’autres demandes de la part de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Mais avant d’envisager la suite, le club phocéen doit vendre. Cela tombe bien, la direction a identifié des candidats au départ cet hiver. Le milieu en fin de contrat Boubacar Kamara fait évidemment partie de la liste, même si le minot semble désireux d’honorer les derniers mois de son bail.

L'arrivée de Bakambu gratuitement donne plus de possibilités de départ à Bamba Dieng.



Pablo Longoria aura peut-être plus de chances sur d’autres dossiers comme ceux de Duje Caleta-Car et de Bamba Dieng. Rappelons que le défenseur central était déjà poussé vers la sortie l’été dernier. Quant à l’attaquant de 21 ans, sa bonne première partie de saison a fait grimper sa cote en Angleterre. C’est pourquoi West Ham s’est manifesté pour les deux Olympiens. Selon le site 90min.com, l’actuel cinquième de Premier League a contacté l’Olympique de Marseille pour négocier les prêts de Duje Caleta-Car et de Bamba Dieng.

Deux prêts avec option d’achat ?

Dans l’idéal, Pablo Longoria aimerait conclure des transferts définitifs. Mais la source indique que des discussions sont en cours sachant que les Hammers acceptent l’idée d’inclure des options, voire des obligations d’achat. De quoi envisager de belles recettes pour le président marseillais, à qui le propriétaire Frank McCourt a mis la pression en réclamant des rentrées d’argent. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à des accords, et si les joueurs concernés accepteront de rejoindre West Ham. En tout cas, la suite du recrutement marseillais pourrait dépendre de ces deux dossiers.