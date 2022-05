OM : Dieng cisaille les rumeurs avant le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les joueurs de l’OM ont été plébiscités durant la cérémonie des trophées UNFP dimanche. En plus de Dimitri Payet et de William Saliba, le jeune et prometteur Bamba Dieng a été mis à l’honneur.

Tandis que Dimitri Payet et William Saliba figurent dans l’équipe type de la saison de Ligue 1, Bamba Dieng a lui obtenu le prix du plus beau but. Il faut dire que le 12 décembre dernier, l’international sénégalais de l’OM avait marqué les esprits avec un ciseau exceptionnel sur la pelouse de Strasbourg (2-0). Le but de Bamba Dieng a été préféré à ceux de Téji Savanier, Wahbi Khazri, Lucas Paqueta et de Franck Honorat. Une immense fierté pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, auteur d’une saison pleine de promesses et qui avait le sourire aux lèvres au moment de récupérer son trophée. Interrogé sur son avenir par Thibault Le Rol et par Marina Lorenzo, Bamba Dieng a par ailleurs livré une réponse catégorique alors que les rumeurs commencent à s’agiter autour de son cas personnel.

Dieng affirme qu'il ne quittera pas l'OM

"Il y avait @dimpayet17 qui me disait laisse...et je ne l'ai pas écouté" 😂



𝗖𝗵𝗲𝗶𝗸𝗵 𝗔𝗵𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗠𝗯𝗮𝗰𝗸𝗲 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 remporte le titre du meilleur but de @Ligue1UberEats lors de #RCSAOM 😍🇸🇳

Félicitations 🔵⚪️ #TropheesUNFP #TeamOM pic.twitter.com/q885sWsY3q — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 15, 2022

« Je serai à l’OM la saison prochaine » a simplement commenté Bamba Dieng, pour qui l’Olympique de Marseille devrait logiquement recevoir des offres lors du prochain mercato. Et pour cause, le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal était déjà sollicité au mois de janvier. Bamba Dieng a la cote en Angleterre où des clubs tels que Newcastle ou encore West Ham ont pensé à lui, tout comme certaines grosses écuries du championnat turc à l’instar de Galatasaray. L’hiver dernier, Pablo Longoria était prêt à vendre Bamba Dieng pour une somme avoisinant les 10 millions d’euros afin de faire rentrer un peu d’argent, ce que lui réclame son patron Frank McCourt. Mais à cette époque, Bamba Dieng ne se voyait pas partir alors qu’il était en pleine progression sous les ordres de Jorge Sampaoli. Reste maintenant à voir si cet été, la donne sera différente ou si l’international sénégalais s’opposera encore de manière très ferme à un départ de l’OM.