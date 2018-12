OM : Didier Roustan se lâche sur Rudi Garcia, et ça fait très mal

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à l'élimination de l'Olympique de Marseille en Coupe de la Ligue, Didier Roustan a désigné le principal fautif.

Le club phocéen est en crise. De mauvais résultats, un Stade Vélodrome vide... En ce moment, l'OM fait peine à voir. Incapable de retrouver le chemin de la victoire depuis la fin du mois de novembre, Marseille a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Un bilan terrible terni par une sortie de route en Coupe de la Ligue contre Strasbourg mercredi à domicile (1-1, 2-4 tab). La désillusion de trop qui doit pousser Jacques-Henri Eyraud à agir, selon les dires de Didier Roustan, qui pense que Rudi Garcia se retrouve vraiment en première ligne.

« Garcia, droit au mur... Droit au but... Vous saisissez l'astuce ? C'est une catastrophe ce qu'on a vu mercredi, il faut en être conscient. Au-delà de l'élimination, qui peut arriver... Mais rien, rien... Rien dans le jeu ! Et surtout, rien dans l'état d'esprit. Un chat dos au mur, il va sortir ses griffes. Et là, le désert de Gobi... Les mecs sont perdus sur la pelouse. Donc huit défaites en onze matchs, dans ces circonstances, il faut faire quelque chose ! Aux armes, nous sommes les Marseillais ! À part limoger Garcia, je vois pas bien... C'est pas une histoire de compétences. Déjà, la saison dernière, c'était compliqué... Chaque fois contre les gros, tu te prenais des vestes. Il y a eu l'embellie de l'Europa League. Mais là, pourquoi le reconduire ? Garcia, il est contacté par le Bayern, le Real, Manchester, Liverpool ? J'ai dû rater un épisode. Alors ça va coûter 10 à 13 ME... Mais il fallait y penser avant. Mais c'est toujours moins que Radonjic, et c'est presque la moitié de Strootman. Mais si tu veux continuer comme ça, c'est la catastrophe. Les gens disent 'oui, mais on est toujours en course pour le podium', c'est un leurre. Oui, peut-être tu vas gagner à Angers, samedi et après, peut-être le podium... Mais ça reste un désastre », a avoué, sur Twitter, le journaliste, qui point du doigt l'énorme boulette des dirigeants d'avoir prolongé un entraineur qui n'était pas spécialement courtisé par les grands clubs, après une seule bonne saison.