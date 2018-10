OM : Didier Roustan pointe du doigt les bugs de l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Après le naufrage de l'Olympique de Marseille à Lille, l'heure est au constat et pour Didier Roustan l'échec de l'OM dans le Nord était presque prévisible. Sur la chaîne L'Equipe, l'ancien journaliste d'OM-TV a décrypté les soucis du club phocéen et pointé du doigt ce qui a coincé du côté de Marseille.

« On ne peut pas parler d’une leçon donnée par Lille à Marseille, car les deux buts dans les dernières minutes ont rendu l’addition très lourde pour l’OM (...) Je ne sais pas si ce sont les défaites récentes, ou le fait de jouer une équipe de Lille en forme en ce moment, même si ce ne sont pas des monstres, mais on a senti des joueurs marseillais timorés et dans une position repliée sur eux-même et dans le jeu. Même dans l’envie, je ne les sentais pas très veillant, j’ai l’impression que c’est une équipe touchée (...) L’OM c’est quand même une équipe de bric et de broc, entre Mandanda qui revient de blessure, Sakai n’est pas à son poste, Luiz Gustavo non plus, Kamara qui joue un match par mois, Sertic qui n’avait pas joué depuis la nuit des temps, tu as Strootman qui découvre la Ligue 1, tu as Thauvin qui n’est pas à son poste, tu as ce Serbe qui joue son premier match ou presque, et Ocampos c’est Ocampos. Si tu additionnes tout cela, Rudi Garcia tente des choses mais c’est logique que ça manque de fluidité », a fait remarquer Didier Roustan, qui pense que l'Olympique de Marseille retrouvera des couleurs quand Rudi Garcia pourra avoir son effectif au complet.