OM : Didier Drogba fait un aveu sur son année à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Didier Drogba est en tournée d’adieux, et il n’oublie bien évidemment pas l’OM. Même s’il n’est resté qu’une saison au sein du club provençal, l’attaquant ivoirien a marqué les esprits par sa rage de vaincre, son sens du but et sa communion avec le public marseillais. Son retour a souvent été annoncé, à tort, mais l’histoire qui lie les deux parties est tout de même forte. La preuve, au moment de sa retraite footballistique, Didier Drogba a tenu à prendre la parole sur le site officiel de l’Olympique de Marseille pour revenir sur son passage au Vélodrome. Une étape marquante pour lui, grand fan du club, et qui avoue avoir eu du mal au début à rendre sur le terrain tout son amour pour l’OM.

« Ah ! L'OM ! C'est une étape tellement importante pour moi dans ma carrière sur le plan émotionnel. Imagine, tu signes dans le club que tu aimes depuis que tu es gosse. Je réalisais un rêve. D'ailleurs, mon début de saison est un peu compliqué ; lors des premiers matchs au bout de cinquante minutes jeu environ, j'étais asphyxié. Je ne parvenais pas à terminer les rencontres, c'était l'émotion, ça bouillonnait trop dans ma tête. Immédiatement, je pense à mon premier match. Le tout premier. J'ai encore les images en tête. C'était en amical pendant la préparation estivale. C'était contre Bordeaux. C'était inouï. Le petit stade était plein. Ce jour-là, je découvrais combien l'OM est le club le plus important en France, avec un tel impact. Je joue quarante-cinq minutes et je marque je crois », s’est remémoré le buteur de la Côte d’Ivoire, qui avait ensuite été l’une des plus grosses ventes de l’histoire du club lors de son départ à Chelsea.