OM : Di Meco fait un reproche au monument Mandanda

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a réalisé un match plus que correct face au Stade Rennais.

Néanmoins, les hommes d’André Villas-Boas auraient pu s’incliner dans les dernières minutes, sans un très grand Steve Mandanda. Auteur d’un double arrêt monumental sur Adrien Hunou, le capitaine de Marseille continue sa reconquête, après une saison décevante en 2018-2019. Un come-back qui force le respect selon Eric Di Meco, qui reproche néanmoins à Steve Mandanda de ne pas avoir fait les efforts plus tôt pour retrouver sa forme physique.

« Mandanda mériterait de revenir dans le groupe de la France. Je suis un grand fan du joueur et un grand fan de l’homme. C’est un super mec, fidèle à son club, il est intelligent, il parle bien. J’étais malheureux de le voir comme ça l’an dernier, mais aussi énervé. Je comprends le contre-coup de la victoire en Coupe du monde, même s’il n’a pas joué. Ce contre-coup, beaucoup de joueurs l’ont eu. Mais l’effort qu’il a fait à l’intersaison, il aurait pu le faire avant et permettre à l’OM de mieux finir la saison dernière. Quand tu fais plus de 400 matchs à Marseille, que tu es champion de France avec Marseille, tu lui dois le respect » a confié le consultant de RMC, grand fan d’un Steve Mandanda au top de sa forme en ce début de saison.