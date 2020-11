OM : Di Meco envoie direct Galtier sur le banc de Marseille

Dans : OM.

En fin de contrat à l’issue de la saison, André Villas-Boas n’est pas certain de rester à l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, le coach portugais botte systématiquement en touche lorsque des questions lui sont posées sur son avenir. L’ancien manager du FC Porto estime qu’il est encore trop tôt pour discuter d’une prolongation de contrat avec Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Devant ce refus ponctuel de négocier de la part de leur entraîneur, les dirigeants de l’OM explorent automatiquement certaines pistes dans l’optique de la saison prochaine, au cas où AVB refuserait de rempiler. Parmi les dossiers sans doute étudiés, celui de Christophe Galtier plaît beaucoup chez les supporters de Marseille.

Rien de plus logique selon Eric Di Meco, qui adorerait voir un natif de Marseille sur le banc de l’OM la saison prochaine, tandis que le nom de l’entraîneur de Lille a également circulé du côté de l’Olympique Lyonnais ces derniers jours. « Quelle serait la plus-value pour Galtier de passer de Lille à Marseille ? Peut-être pas sportive, mais au niveau émotionnel, c’est quand même un but quand tu es Marseillais, que tu es passé par le centre de formation (...). Il est très intelligent, dans sa manière de communiquer, sa manière d’entrainer, de gérer les hommes, il serait parfait pour Marseille » a fait savoir le consultant de RMC, persuadé que le mariage serait idéal entre Christophe Galtier et l’Olympique de Marseille. Encore faut-il que l’ex-coach de l’ASSE ait envie de quitter le Nord. Ce qui n’est pas encore le cas, même si la donne pourrait changer en cas de départ de Luis Campos. Pour rappel, le directeur sportif officieux des Dogues, qui entretient une relation de confiance avec Christophe Galtier, a demandé à Gérard Lopez la possibilité de quitter Lille ces dernières semaines…