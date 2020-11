OL : Le favori pour l'après-Garcia repéré, ce n'est pas Galtier

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais l’a déjà démontré il y a un an avec la nomination de Rudi Garcia, il n’est jamais à une surprise près en ce qui concerne le poste d’entraineur.

L’arrivée de l’ex-coach de l’OM avait mis tout le monde KO dans la cité des Gones, notamment pour ses déclarations anti-lyonnaises prononcées à peine quelques mois plus tôt. Pour le moment, son passage à Lyon est plutôt décevant, avec certes une demi-finale de la Ligue des Champions bluffante, mais des résultats en chute libre en championnat, et une absence de qualification en Coupe d’Europe qui fait très mal pour un club habitué à être à ce rendez-vous. Sans compter ses déclarations toujours polémiques. En fin de contrat au mois de juin, Rudi Garcia ne se dirige clairement pas vers une prolongation. Son départ est, sauf incroyable saison sur le plan des résultats, quasiment acté, même si Aulas et Juninho ont parfois l’art de prendre tout émonde à contre-pied.

Néanmoins, le débat sur le nom du successeur de Rudi Garcia bat déjà son plein à l’OL, et c’est comme cela que Christophe Galtier s’est retrouvé à nier toute approche lyonnaise en conférence de presse le week-end dernier. Le coach de Lille est annoncé comme l’une des cibles de l’état-major de l’OL en vue de la saison prochaine, lui qui a un beau CV en Ligue 1, et un passe d’adjoint à Lyon également. Mais selon Le Parisien, malgré les bruits, Christophe Galtier n’est pas le favori numéro 1 pour ce poste. Le nom de l’heureux élu n’a pas été dévoilé, mais il y a en tout cas un homme qui a pris les devants dans cette course et fait l'unanimité dans le Rhône. Serait-ce Laurent Blanc, qui a l’avantage d’être libre depuis des années, et a déjà été courtisé par l’OL après Sylvinho ?