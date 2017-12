OM : Devinez qui est (enfin) de retour à Marseille ?

Dans : OM, Ligue 1.

Critiqué ces dernières semaines pour ses prestations en demi-teinte, Dimitri Payet a été l’auteur d’un très bon match contre l’AS Saint-Etienne.

Positionné dans le couloir gauche de l’attaque phocéenne, l’international français a brillé par ses passes qui auraient pu être décisives pour Valère Germain. Proche de marquer, l’ancien attaquant de West Ham s’est frotté à un Stéphane Ruffier en grande forme malgré l’ampleur du résultat final (3-0). A l’issue de la rencontre, le capitaine de l’OM était forcément satisfait, convaincu que le grand Payet était de retour, enfin.

« On a fait un match très abouti même si on aurait pu tuer la rencontre plus rapidement. Je suis le premier impatient à pouvoir retrouver toutes mes facultés physiques. J’ai dit avant le match que ça revenait. Ce soir, j’ai été plutôt bien mais il faut continuer à bosser. J’ai failli marquer, c’est vrai mais Ruffier a fait de beaux arrêts. La course pour le podium ? On continue à suivre le rythme, même si les autres ont gagné à l’arrache. Le mercato ? Pour l’instant, le groupe répond présent et on verra bien ce que les dirigeants feront cet hiver pour renforcer l’équipe » a lancé celui qui sera suspendu en milieu de semaine contre Rennes en Coupe de la Ligue et qui sera donc au repos avant d’affronter l’OL au Groupama Stadium. Et à n’en pas douter, Marseille aura besoin d’un grand Dimitri Payet pour bousculer les hommes de Bruno Génésio.