OM : Deuxième à Noël, Sanson a demandé la C1 comme cadeau

Malgré le match nul concédé à Metz le week-end passé (1-1), l’Olympique de Marseille réalise quand même une très bonne première partie de saison.

Un départ canon qui se concrétise avec une place de dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 après 18 journées. Un classement que l’OM n’avait plus atteint à ce moment-là d’une saison depuis quelques temps. Tout cela grâce à un véritable collectif, avec André Villas-Boas à la baguette. Transparents sous les ordres de Rudi Garcia l’année dernière, certains Olympiens ont retrouvé leur vrai niveau. C’est notamment le cas de Morgan Sanson, qui a clairement franchi un cap ces dernières semaines, vu que le joueur de 25 ans a marqué trois buts en étant titulaire dans l’entrejeu. Mais l’ancien Montpelliérain ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

« Je suis quelqu'un d'assez humble de par mon éducation donc je ne me prends pas la tête. J'essaye d'être le meilleur possible, je sais que la saison dernière a été compliquée pour moi et pour l'équipe. J'ai toujours en tête de rebondir le plus vite possible. Après, l'arrivée du coach a changé beaucoup de choses dans ma tête, ça m'a donné beaucoup plus de liberté et de confiance. C'est aussi pour ça que je me sens bien aujourd'hui. La Ligue des Champions, un objectif ? Oui, encore plus en arrivant à cette deuxième place à Noël. Depuis que je suis arrivé à Marseille, c’est l’objectif. On l’a loupé de peu il y a deux ans. La saison dernière est à oublier. Mais cette saison, on sent qu'on a quelque chose à jouer dans un championnat qui est serré. On a pris des points d’avance, donc on va tout faire pour les garder », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, Sanson, qui garde probablement l’équipe de France et l’Euro 2020 dans un coin de sa tête...