OM ‍: Deux ventes pour s'offrir un projet fou

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a plus qu'une seule obsession, maintenir jusqu'au bout la pression sur le PSG en Ligue 1 et avoir au plus vite son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Pour cela, Pablo Longoria veut tout faire.

Le mercato d'hiver se termine le 3 février prochain, et l'OM sait désormais que son calendrier va désormais se limiter au Championnat, puisque le club phocéen, déjà privé d'Europe, est passé à la trappe en Coupe de France. Mais Roberto De Zerbi n'a nullement l'intention de réduire la voilure, et le président marseillais a pris note des exigences de l'entraîneur italien, qui n'a pas totalement abdiqué dans son idée de revenir sur le Paris Saint-Germain. Et à en croire L'Equipe, le très spectaculaire mercato d'été 2024 pourrait laisser la place à quelques gros coups en ce début d'année 2025. Mais pour cela, l'Olympique de Marseille va devoir vendre deux joueurs dont l'identité est toute sauf confidentielle.

L'OM vend ces deux joueurs, la suite peut être spectaculaire

Journaliste pour le quotidien sportif, Mathieu Grégoire annonce la couleur concernant la suite et la fin du mercato d'hiver, et cela pourrait être très spectaculaire. « Avec une seule compétition au programme, cet espace-temps déjà mince s’est encore réduit pour des joueurs, et la vente de certains cet hiver (Wahi et Brassier) pourrait servir à financer des projets de grande envergure », explique notre confrère, qui n'en dit pas plus sur la nature exacte de ces projets, même si forcément tout le monde pense à l'éventuelle signature de Paul Pogba. Même si le champion du monde est libre de signer où il le veut, le club qui souhaitera le recruter à partir du mois de mars prochain devra lui verser un gros salaire, le milieu de terrain ne voulant pas se brader.

Wahi va très certainement quitter l’OM cet hiver. Tiens quand j’ai dit il y a quelques semaines que le club ne pouvait pas garder sur le banc un joueur acheté si cher ça m’a valu une bonne période d’insultes par les debiles de X. Comme d’hab quoi. Et l’OM a raison de vendre 100% — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 18, 2025

Concernant Wahi et Brassier, les deux joueurs sont toujours dans l'attente de savoir ce que l'Olympique de Marseille va recevoir comme offre, mais du côté du duo Longoria-Benatia on fait le forcing pour que tout cela soit réglé au plus vite. Preuve que les deux dirigeants marseillais ont bien l'intention de ne pas rester les bras croisés une fois que le jeune attaquant et son coéquipier défenseur seront partis.