OM : Deux recrues estivales apparaissent dans le Top 10 des salaires

Dans : OM, Ligue 1.

Le dossier Mario Balotelli en est la preuve, l’Olympique de Marseille n’était pas prêt à dépenser sans compter pendant le mercato estival.

Le club phocéen a certes réalisé des efforts sur le plan financier, mais sans dépasser certaines limites, notamment en ce qui concerne sa masse salariale. En effet, les trois recrues de l’été n’ont pas vraiment bouleversé la hiérarchie. A en croire le site de Football Club de Marseille, qui s’appuie sur différents médias français, Dimitri Payet reste le joueur le mieux payé de l’effectif avec ses 560 000 euros brut par mois. Juste devant le gros coup Kevin Strootman qui a négocié 540 000 euros, soit un peu plus que Luiz Gustavo (500 000 euros).

Florian Thauvin, lui, n’arrive qu’en quatrième position. Mais on imagine que son salaire brut mensuel à 400 000 euros sera largement revu à la hausse en cas de prolongation. A noter qu’une autre recrue se place dans le Top 10, à savoir Duje Caleta-Car (200 000 euros). Tandis que Nemanja Radonjic et ses 170 000 euros n'apparaissent que dans le Top 20. Contrairement à Yohann Pelé (80 000 euros) et Boubacar Kamara (25 000 euros).

Le Top 20 des salaires de l'OM (brut mensuels) :

1) Dimitri Payet (560 000€)

2) Kevin Strootman (540 000€)

3) Luiz Gustavo (500 000€)

4) Florian Thauvin (400 000€)

5) Kostas Mitroglou (355 000€)

6) Steve Mandanda (335 000€)

7) Adil Rami (250 000€)

8) Aymen Abennour (225 000€)

9) Duje Caleta-Car (200 000€)

10) Clinton Njie (190 000€)

11) Valère Germain (180 000€)

12) Morgan Sanson (180 000€)

13) Grégory Sertic (180 000€)

14) Nemanja Radonjic (170 000€)

15) Rolando (165 000€)

16) Hiroki Sakai (165 000€)

17) Bouna Sarr (160 000€)

18) Tomas Hubocan (155 000€)

19) Lucas Ocampos (130 000€)

20) Maxime Lopez (120 000€)