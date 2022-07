OM : Deux noms à oublier, le mercato n’avance pas

Pendant que certains concurrents se renforcent, l’Olympique de Marseille peine à avancer dans son recrutement. Les pistes disparaissent les unes après les autres, à l’image du dossier Abdülkadir Ömür qui semblait pourtant bien engagé.

Malgré les compétences reconnues de Pablo Longoria, les supporters de l’Olympique de Marseille ont de quoi s’inquiéter. Des concurrents comme le Stade Rennais, l’AS Monaco ou l’Olympique Lyonnais n’ont pas tardé à se renforcer. Mais de leur côté, le président marseillais et son directeur du football Javier Ribalta se montrent patients. Le problème, c’est que leurs pistes disparaissent les unes après les autres. Nouvel exemple avec le dossier Abdülkadir Ömür qui semblait pourtant bien engagé.

Le média Fotomaç révélait une offre du club phocéen à hauteur de 12 millions d’euros, soit le montant réclamé par Trabzonspor pour son milieu offensif de 23 ans. Mais d’après l’autre source turque Sabah, l’apparition de la Roma a changé la donne. L’ancienne cible de Manchester City aurait subitement donné sa préférence aux Giallorossi afin de travailler avec le coach José Mourinho. Encore un échec pour l’Olympique de Marseille, qui ne recrutera pas non plus Justin Kluivert. Le nom du Néerlandais a été cité dans l’actualité marseillaise ces derniers jours.

❌ Despite the last rumors #OlympiqueMarseille are not interested in #ASRoma’s winger Justin #Kluivert. #transfers #OM #TeamOM #MercatOM