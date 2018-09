OM : Deschamps rassure les fans de l'OM, Rami va arrêter les boulettes

Dans : OM, Equipe de France.

Inutilisé à la Coupe du monde, en méforme en ce début de saison, Adil Rami a néanmoins été retenu par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus en septembre.

Une récompense pour sa présence et son titre en Russie, plus qu’une garantie pour l’avenir. Car le défenseur central, auteur de deux belles bourdes face à Monaco dimanche, est loin de son meilleur niveau et il le sait. Didier Deschamps l’avoue également sans détour.

« Il va mieux aujourd'hui, il est content de nous retrouver. Ça peut arriver. Il a assumé très vite après son match. Comme il l'a dit, il doit faire mieux. Il peut faire mieux. Cela passe par de la concentration peut-être aussi. Sa déception personnelle est gommée par le résultat du match, bien évidemment, mais ce n'est pas pour ça qu'il va se cacher. Adil est un joueur qui a l'habitude du haut niveau. Il assume ce qu'il n'a pas bien fait. Il sait qu'il doit repartir de l'avant, bien évidemment », a livré le sélectionneur national, qui sait qu’il peut compter sur la force mentale d’Adil Rami pour l’aider à retrouver son niveau. Car pour le moment, l’ancien lillois a encore du chemin à faire pour permettre à l’OM de retrouver sa défense de fer.