OM : Des supporters solidaires, Eyraud dévoile son plan

Dans : OM.

Pour l’heure, de nombreux clubs français n’ont pas encore communiqué de quelle manière ils allaient dédommager les supporters ayant acheté des places pour les derniers matchs de Ligue 1…

C’était notamment le cas de l’Olympique de Marseille jusqu’à ce mardi. Et ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud avait pris cher, notamment auprès de certains consultant comme Jérôme Rothen. Car dans un premier temps, des informations avaient circulé sur le fait que l’OM ne proposerait pas de remboursement à ses abonnés. Une fake-news qui est officiellement tombée à l’eau puisque ce mardi, l’Olympique de Marseille a expliqué à ses abonnés et aux détenteurs de places pour les cinq derniers matchs de la saison au Vélodrome les différentes options qui s’offraient à eux. Comme pressenti lundi, il existe trois choix pour les supporters de l’OM : un remboursement, un avoir ou un don au club.

« L'Olympique de Marseille va proposer trois solutions à l'ensemble des détenteurs d'abonnements et de billets impactés par les annulations :

1 : soit recevoir un avoir utilisable pour souscrire à une prestation de même nature et catégorie et d'une valeur équivalente à celle annulée. Cet avoir sera valable pour une durée de 18 mois et permettra d'acheter une prestation lors de la saison 2020/21 ou au début de la saison 2021/22 ;

2 : soit se faire rembourser le montant de l'avoir à l'issue de sa période de validité de 18 mois, si celui-ci n'a pas été utilisé ;

3 :soit soutenir le club en renonçant à l’utilisation de l'avoir. Dans ce cas, 20% du montant TTC de l’avoir sera directement reversé au Fonds de dotation de l’OM, en votre nom et pour votre compte, afin de renforcer les actions sociales initiées dans le cadre de l'OM Fondation. A ce titre, le Fonds de dotation de l’OM vous adressera un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant égal à 66% de cette somme » explique le club phocéen sur son site officiel.

Par ailleurs, Jacques-Henri Eyraud rassure sur la compétitivité de l’Olympique de Marseille pour la saison 2020-2021 à travers les mots suivants. « Alors que la saison prochaine s'annonce plus excitante que jamais, ces trois solutions doivent permettre aux supporters de l'Olympique de Marseille de choisir la compensation qui leur convient le mieux, dans un esprit de responsabilité et de solidarité ». Les abonnés et les détenteurs de billets recevront un mail durant la semaine du 25 mai leur indiquant la marche à suivre pour ensuite choisir la solution qui leur convient.