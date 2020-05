OM : Ce scandale signé Eyraud fait exploser Rothen

Dans : OM.

Depuis l’interruption totale des matchs, les stades de football sont vides en France.

La saison ne se terminera même pas, ce qui pose bien évidemment un nombre incalculable de problèmes, même si les exigences et les décisions découlant de la situation sanitaire passent en premier. Pour les clubs, il y a un gros manque à gagner, mais pour les supporters, et notamment les abonnés, il y a des matchs payés et qui n’ont donc pas eu lieu. Les supporters de l’OM ont récemment demandé à Jacques-Henri Eyraud ce qu’il advenait des abonnements perdus. Selon RMC, la décision a été prise, et ce sera soit un avoir sur l’abonnement de la saison prochaine par rapport aux cinq matchs restants, soit un renoncement, et donc un don à l’OM, qui pourrait ensuite les reverser à sa fondation. Pour Jérôme Rothen, le culot de Jacques-Henri Eyraud est sans limite.



« S’ils ont envie d’être remboursés, ils ne peuvent pas. C’est un scandale, c’est incroyable. C’est vicieux, puisqu’ils obligent les supporters à se réabonner pour l’année prochaine. Ils ne laissent pas vraiment le choix. C’est encore plus vicieux, car l’avoir oblige les gens à se réabonner la saison prochaine. Alors qu’ils savent bien que pendant au moins six mois au moins, il n’y aura que des matchs à huis-clos. Et encore si c’est pas tout au long de l’année. Il n’est pas chier lui. En plus de cela, il n’arrive même pas à trouver un accord pour faire baisser les salaires. Et d’un autre côté, il demande aux abonnés, « faites un don pour l’OM », non mais franchement », a dégommé un Jérôme Rothen pour qui c’est visiblement plus facile de demander un effort à ses 33.000 abonnés, qu’aux joueurs de son effectif.