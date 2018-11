OM : Des supporters de Marseille armés aux portes de l'Allemagne ?

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

On l'a appris jeudi soir, plusieurs bus de supporters de l'Olympique de Marseille qui se rendaient à Francfort ont été bloqués, puis interdits de pénétrer sur le sol allemand, suite à un contrôle minutieux des forces de l'ordre à la frontière entre les deux pays. Dans un premier temps, il s'est dit que c'est la présence de fumigènes qui avait incité les autorités allemandes à stopper le convoi. Mais si l'on en croit différents médias des deux pays, la simple présence des fumigènes n'a pas été le facteur déclenchant de cette décision.

En effet, à bord d'un des bus, les services de sécurité allemands ont notamment trouvé des couteaux, des battes de baseball, des cagoules, des cocktails Molotov en plus des fameux fumigènes. Autant d'éléments qui laissaient craindre, et on peut le comprendre, que certains supporters de l'OM ne soient pas uniquement venus pour soutenir leur équipe contre Francfort de l'autre côté du Rhin. Plutôt que de prendre des risques inconsidérés, la police allemande a donc décidé de renvoyer les bus concernés en France, et cela même si une large majorité des supporters marseillais présents dans ces véhicules n'avaient rien à se reprocher.