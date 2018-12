OM : Denis Balbir bluffe tout le monde et défend Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que l'Olympique de Marseille va passer les Fêtes de fin d'année en crise, Denis Balbir a livré ses vérités sur la situation phocéenne.

Durant ce mois de décembre, l'OM a sombré petit à petit. D'abord éliminé de l'Europa League, avec un seul petit point au compteur en six journées, Marseille est ensuite sorti par la petite porte en Coupe de la Ligue au Vélodrome face à Strasbourg. Et pour couronner le tout, la formation olympienne a eu le plus grand mal à ramener un point d'Angers en L1 juste avant la trêve (1-1). Autant dire que l'OM se retrouve dans une situation délicate avant d'aborder la nouvelle année. Ce que Denis Balbir ne cache pas, lui qui ne comprend pas comment Marseille a pu foirer son dernier mercato de la sorte avec les arrivées de Strootman, Caleta-Car et Radonjic.

« Cette semaine, l’Olympique de Marseille a eu beaucoup de mal. On sent bien qu’il y a un malaise. Cette mauvaise période est la responsabilité de tous. Personne ne les fuit, mais personne ne trouve non plus les solutions. On sait d’ores et déjà que le mercato a été l’un des plus gros ratés de l’histoire du club. On savait qu’avec la saison énorme faite par Thauvin, Payet et Luiz Gustavo, l’OM avait tiré le maximum du maximum de son groupe. Marseille a mal anticipé. L’OM a même été plus loin en faisant resigner Rudi Garcia jusqu’en juin 2021. Maintenant on parle de son limogeage qui coûterait au club 12 M€… Est-ce que limoger l’entraîneur peut être la solution ? Les supporters le croient. On voit qu’ils lui en veulent beaucoup. C’est Rudi Garcia qui a amené cet effectif au sommet de l’Europe. Je ne pense pas qu’une cabale contre un entraîneur soit justifiée. Je pense surtout que Rudi Garcia a eu le tort de ne pas faire son mea-culpa assez souvent. Les mêmes qui veulent le voir partir aujourd’hui considéraient que c’était le meilleur coach du monde il y a six mois. À mes yeux, la priorité est surtout de faire un mercato d’hiver judicieux pour enfin rattraper les erreurs du passé », a détaillé, sur le site But, le consultant, qui prend donc la défense de Garcia. Il faut dire que malgré tout, l'OM reste en course pour remplir son objectif de podium, à cinq points de l'OL, avec deux matchs en retard à jouer contre Bordeaux et l'ASSE. Tout reste donc possible pour Marseille, à condition de se relever au plus vite en 2019.