OM : Delort rêve d'être le Gignac 2.0 de Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Andy Delort ne cache pas son envie de rejoindre l'OM pour marcher sur les traces de son ami André-Pierre Gignac.

Avant-centre confirmé du championnat de France, Andy Delort marche fort avec Montpellier ces dernières saisons. Finisseur régulier, joueur au tempérament de feu, l’international algérien a des qualités qui ne laissent pas indifférent. Toutefois, son profil ne correspond pas à ce que recherche l’OM, et notamment un Pablo Longoria qui aime miser sur les joueurs capables de prendre de la valeur. Ce n’est pas vraiment le cas du natif de Sète, qui se dirige vers ses 30 ans au mois d’octobre. Néanmoins, dans une équipe énormément rajeunie cet été, sa grinta et sa soif de but ont en revanche tapé dans l’oeil de Jorge Sampaoli. Résultat, selon L’Equipe, l’entraineur argentin a tenu à faire savoir à son président que l’envie de Delort de rejoindre l’OM ne le laissait pas indifférent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andy Delort (@andydelort9)

Pour l’instant, le Fennec n’est pas au sommet de la short-list du club provençal en attaque, mais cela pourrait évoluer en fonction des dossiers Sorloth et Ugbo. En tout cas, les supporters marseillais pourraient eux aussi craquer pour un attaquant qui a des qualités rappelant André-Pierre Gignac. D’ailleurs, les deux hommes s’entendent parfaitement, au point que l’attaquant passé par Metz, Caen, Ajaccio, Nimes mais aussi Wigan, avait tenté l’aventure au Mexique avec son compatriote en 2015, sans parvenir à s’imposer chez les Tigres. Depuis, il a rebondi à Toulouse puis surtout à Montpellier, où son sens du but pourrait en faire la doublure parfaite de Milik en pointe. Le joueur et son entourage font en tout cas bien comprendre qu’ils se verraient bien à l’OM, et le message est visiblement passé auprès de Jorge Sampaoli. Mais aucune négociation n'est en cours avec Montpellier actuellement.