OM ‍: Dégoûté pour Ndiaye, Sheffield craque publiquement

Après un bras de fer de plusieurs semaines, l'OM a finalement convaincu Sheffield United de lui céder Iliman Ndiaye au mercato. De retour en Premier League cette saison, les Blades vivent mal ce transfert.

Ce fut un match à rallonge épuisant pour l'OM mais il s'est conclu victorieusement. Aucun but, ni énergie dépensée par les joueurs marseillais. Ce sont les dirigeants qui ont sué pour la bonne cause. Depuis le début de l'été, Pablo Longoria et ses hommes voulaient recruter Iliman Ndiaye. Le Sénégalais de Sheffield United aura été un dossier plus difficile à conclure que prévu. Malgré son amour de l'OM, Ndiaye a fait attendre les Phocéens même si Sheffield a joué un rôle dans cet attentisme. Les Blades ont résisté jusqu'au bout pour garder leur meilleur buteur la saison passée (14 buts) qui fut le principal artisan de leur remontée en Premier League.

Sheffield United n'a finalement pas réussi à convaincre son attaquant de prolonger et a du le vendre à l'OM pour 17 millions d'euros. Un argent frais qui tombe bien au vu des difficultés financières du promu. Néanmoins, l'heure n'était pas à la fête chez les dirigeants anglais. Pour preuve, leur communiqué plein d'amertume publié ce mardi.

Sheffield United have reluctantly accepted a bid from Olympique de Marseille for the transfer of Iliman Ndiaye.



The Senegalese international has today completed his move to the Ligue 1 side.