OM : Début des négociations avec Jorge Sampaoli

Dans : OM.

Pablo Longoria est resté évasif à ce sujet ce mardi en conférence de presse, mais il ne fait plus aucun doute que Jorge Sampaoli est la priorité de l’OM.

Désireux de boucler au plus vite le dossier de la succession d’André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille a arrêté son choix sur Jorge Sampaoli. Actuellement en poste à l’Atlético Mineiro, le technicien argentin de 60 ans a fait savoir par l’intermédiaire de son représentant qu’il était intéressé pour relever le challenge marseillais. A en croire les informations obtenues par RMC, les négociations ont ainsi débuté entre Jorge Sampaoli et la direction de l’OM, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud en tête.

A première vue, il n’y a aucune raison que les négociations n’aboutissent pas, à condition toutefois que l’OM accepte une seule et unique requête de Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’Atlético Mineiro veut terminer la saison avec son club. Cela signifie que l’Argentin ne pourrait pas arriver avant le début du mois de mars, dans la mesure où la dernière journée du championnat brésilien se dispute le 26 février… deux jours avant la réception de l’Olympique Lyonnais à l’Orange Vélodrome. Reste maintenant à voir si d’un point de vue financier, les exigences de Jorge Sampaoli colleront avec les moyens de l’OM. « Ce ne sera pas un problème » confiait Mohamed Bouhafsi dans l’émission Top of the Foot lundi soir, rappelant que le salaire d’André Villas-Boas était très confortable en Provence. En attendant l’aboutissement des négociations et la potentielle venue de Jorge Sampaoli début mars, Nasser Larguet continuer d’assurer l’intérim.