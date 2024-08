OM ‍: De Zerbi va le transformer, il refuse de partir ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Amine Harit suscite des convoitises lors de ce mercato estival, mais l’international marocain de 27 ans n’a pas l’intention de quitter l’OM, où il est certain de pouvoir franchir un cap avec Roberto De Zerbi.

Après avoir vendu Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Vitinha, l’Olympique de Marseille va-t-il se séparer d’un autre joueur offensif lors de ce mercato estival en la personne d’Amine Harit ? Depuis quelques jours, l’international marocain suscite de nombreuses convoitises. Le Zénith Saint-Pétersbourg s’est positionné avec une offre colossale transmise au joueur et estimée à près de 10 millions d’euros par an de salaire. Ces chiffres n’ont pas fait tourner la tête de l’ancien joueur de Schalke04, pas emballé par cette destination. Ce week-end, c’est le Genoa qui a manifesté son intérêt, un club qui évolue dans un championnat du top5 européen et qui aurait pu trouver un écho plus favorable auprès du natif de Pontoise.

OM : Harit sacrifié, un club va droit au but https://t.co/tbszJsSYfs — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2024

Ce n’est pas le cas puisque selon les informations de notre confrère Adam Manseur, Amine Harit a purement et simplement refusé l’offre transmise par le Genoa pour le recruter. « Amine Harit ne veut pas entendre parler d’un transfert au Genoa pour le moment, tout comme le Zenith. Le joueur se sent bien à Marseille et s’il doit quitter le club, c’est pour une destination ambitieuse. Ça reste le meilleur passeur d’Europa League la saison dernière et il a une belle cote. Mais il a confiance en ses qualités et il sait qu’il peut convaincre Roberto De Zerbi » a publié le journaliste sur son compte X.

Amine Harit a peu de chances de quitter l'OM

Autant dire qu’il sera très difficile de convaincre Amine Harit de faire ses valises du côté de l’Olympique de Marseille, sauf en cas de proposition d’un excellent club. Sauf surprise, l’international marocain va donc rester, ce qui n’est pas pour déplaire à Roberto De Zerbi. Car même si le coach italien a recruté Valentin Carboni pour occuper le rôle de n°10, Amine Harit pourrait avoir un rôle important à jouer, d’autant qu’il peut également évoluer sur un côté. De plus, les derniers matchs amicaux sont porteurs d’espoirs pour Harit, buteur à deux reprises et qui a semblé en forme sur la pelouse d’Augsbourg samedi après-midi. De quoi convaincre l’état-major de l’OM de le garder, d’autant plus que son contrat court jusqu’en juin 2027.