OM ‍: De Zerbi tape du poing sur la table

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La nette victoire de l'Olympique de Marseille samedi soir à Toulouse n'a pas totalement convaincu Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien de l'OM a déjà envoyé des avertissements.

Sept points pris en trois matchs, les Marseillais abordent la trêve internationale avec un gros moral, d'autant qu'en plus, ils se sont découverts une nouvelle idole en la personne de Mason Greenwood. Il y avait donc de nombreuses raisons d'avoir le sourire après le 3-1 infligé à Toulouse en déplacement, mais pas pour Roberto De Zerbi. Le nouveau technicien de l'OM est d'une exigence absolue et après la rencontre, il a clairement fait passer le message à ses joueurs concernant la prestation au Stadium. Même si la victoire est nette et sans bavure aux yeux des supporters, De Zerbi n'a pas du tout apprécié une forme de relâchement offensive et le but encaissé par Rulli en toute fin de rencontre. Plutôt que de garder ça pour lui, l'ancien coach de Brighton a déballé tout afin que le message soit mieux entendu par son vestiaire.

De Zerbi envoie un avertissement sans frais

Face aux médias, et avec le sourire, Roberto De Zerbi n'était pas loin de taper du poing sur la table. « Moi, je veux tout, je veux le jeu, je veux les buts, je veux ne pas prendre de but, je veux la bonne mentalité. Je veux marquer le quatrième but, je veux préserver le résultat même quand on mène 3-0, comme si prendre un but nous coûterait la vie. Pour redevenir grand, il faut le jeu, il faut les joueurs, il faut l'organisation du club, mais il faut aussi la mentalité, et c'est le plus dur. Avoir la faim des grandes équipes tous les jours et 24 heures sur 24h », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, conscient que sans cela les choses peuvent vite mal tourner. Autrement dit, toute forme de relâchement risque de se payer au prix fort, ce qui a toujours été la marque de fabrique de De Zerbi partout où il est passé. Mais, histoire de ne pas uniquement se servir du fouet, le technicien de 45 ans a tout de même reconnu son plaisir de travailler à l'OM avec ce groupe de joueurs.

L'OM change de style

Et après le fouet, l'Italien s'est fait plus charmeur. « Je ne suis jamais satisfait, et je pense qu'on aurait dû avoir neuf points, qu'on aurait dû marquer plus de buts, et en encaisser moins. Mais attention, je suis très heureux à Marseille, très heureux de mes joueurs. Moi, je suis lourd, je leur martèle les consignes chaque jour, mais j'aime les entraîner, ce sont des garçons sérieux », reconnaît avec le sourire Roberto De Zerbi, qui a déjà réussi une chose jamais simple à Marseille, se mettre les supporters phocéens dans la poche. Pourvu que ça dure.