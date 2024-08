OM ‍: De Zerbi l'adore, il va signer aujourd'hui

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les supporters de l’OM ont tremblé mais Enzo Sternal, considéré en interne comme le meilleur jeune du centre de formation, va bien prolonger ce mercredi jusqu’en juin 2027 à Marseille.

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a mis le turbo sur son mercato en bouclant la signature de Derek Cornelius en plus de négocier les arrivées de Geronimo Rulli, Youssoufa Moukoko et Elye Wahi. Le puzzle de Roberto De Zerbi prend forme petit à petit, et l’entraîneur italien pourrait disposer d’un effectif séduisant pour la saison à venir avec l’objectif de ramener l’OM en coupe d’Europe. Pour y parvenir, il compte bien sûr s’appuyer sur toutes les recrues que Pablo Longoria et Mehdi Benatia lui ont amené au fil de l’été… mais pas uniquement.

A l'OM jusqu'en 2027, cet attaquant de 17 ans accepte https://t.co/1nB4VNVqfs — Foot01.com (@Foot01_com) August 5, 2024

Comme il l’a fait par le passé à Brighton et à Sassuolo, le coach de 45 ans a la volonté d’utiliser certaines jeunes du centre de formation afin de les faire progresser. Depuis le début de la préparation, Roberto De Zerbi a eu un véritable coup de coeur pour Enzo Sternal, international français des moins de 17 ans et atout n°1 de l’OM en U19 National l’an passé avec 14 buts et 1 passe décisive. La situation d’Enzo Sternal devait cependant être réglée sur le plan contractuel afin que le natif de Nancy soit pleinement intégré au groupe dirigé par Roberto De Zerbi, puisque son bail actuel prend fin en juin 2025.

Enzo Sternal, prolongation avec l'OM ce mercredi ?

Ce dossier est sur le point de trouver une issue positive puisqu’un accord a été trouvé pour une prolongation de deux ans supplémentaires soit jusqu’en 2027, comme indiqué par La Provence il y a quelques jours. La signature de ce nouveau contrat est d’ailleurs prévue pour ce mercredi selon les informations du compte insider Massilia Zone. Une excellente nouvelle pour les supporters de l’Olympique de Marseille d’autant que la hype autour d’Enzo Sternal, vainqueur de la Gambardella la saison dernière, n’a pas diminué après les entrées en jeu prometteuses du joueur de 17 ans lors des matchs amicaux de l’équipe professionnelle cet été. Jusqu’à présent, Enzo Sternal est toujours entré en jeu que ce soit face à Nîmes, Pau, Toulon ou Sunderland.

Roberto De Zerbi a prouvé au grand espoir tricolore qu’il comptait sur lui, et cela a définitivement fait pencher la balance en faveur d’une prolongation de contrat à l’OM. Jusqu'à présent, le club phocéen rencontre plus de difficultés dans le dossier Darryl Bakola, un autre grand espoir du centre de formation de l'OM, pour qui la tendance est plutôt à un départ.