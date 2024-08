OM ‍: De Zerbi furieux de cet échec

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L'échec des négociations avec l'ailier gauche Armand Laurienté a provoqué la colère de Roberto De Zerbi qui l'aurait bien vu à l'Olympique de Marseille cette saison.

Armand Laurienté continue de faire grève. Cet été, l'ancien attaquant du FC Lorient avait apparemment prévu de quitter Sassuolo. Après la relégation du club en deuxième division italienne, le natif de Gonesse préfère poursuivre sa carrière à un niveau supérieur. Toutefois, les Neroverdi lui ont attribué un prix et n'ont pas voulu le descendre lorsqu'ils ont reçu des premières offres. De quoi provoquer un début de colère chez le joueur. L'offre de prêt refusée par sa direction a finalement été la goutte de trop.

L'OM rate Armand Laurienté, le joueur fait grève

EXCL - Il dossier Armand Laurienté per l'Olympique Marsiglia è chiuso ❌

Dopo aver presentato un'offerta da 15 milioni e aver ricevuto un rifiuto dal Sassuolo che ha chiesto 20 milioni, l'OM ha acquistato Rowe e ora in quel ruolo è al completo #calciomercato #TeamOM https://t.co/pevtFvzwGC — Antonio Parrotto (@AntonioParr8) August 24, 2024

Ces derniers jours, alors que l'Olympique de Marseille était encore à la recherche d'un ailier gauche droitier, Pablo Longoria et ses équipes ont transmis une offre de prêt à Sassuolo pour Armand Laurienté. L'OM proposait de payer le prêt un million d'euros, en y ajoutant une obligation d'achat à 14 millions d'euros. Un total de 15 millions d'euros dans les poches de Sassuolo. L'attaquant français était plus que partant pour venir chez les Phocéens et Roberto De Zerbi se voyait déjà le positionner dans une rotation avec Luis Henrique. Le problème est que le club italien a tout simplement refusé l'offre. Ce dernier attend pas moins de 20 millions d'euros pour le laisser partir, indique TuttoMercatoWeb.

Un état de fait qui a mis en rogne Roberto De Zerbi, qui va devoir finalement opérer avec Jonathan Rowe, débarqué de Norwich. La piste Armand Laurienté est donc définitivement enterrée, de quoi provoquer la colère du joueur. En grève depuis le refus de l'offre, l'ancien Lorientais ne veut plus s'entrainer avec son club. Il n'a donc pas été convié pour la rencontre de Serie B face à Cesena. Pour que la situation trouve une solution, il faudrait que Saussolo accepte de revoir ses exigences à la baisse.