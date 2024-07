OM ‍: De Zerbi fait son premier caprice au mercato

Dans : OM.

L’OM a lancé son mercato de belle manière avec les signatures d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier. La prochaine cible du club phocéen se nomme Valentin Carboni, priorité de Roberto De Zerbi au poste de numéro dix.

Après avoir obtenu un renfort en défense centrale et un autre au poste de milieu défensif avec Lilian Brassier et Ismaël Koné, recrutés en provenance de Brest et de Watford, Roberto De Zerbi souhaite que l’Olympique de Marseille continue sur cette lancée au mercato. Il faut recruter à tous les postes ou presque pour rebâtir un effectif traumatisé par la saison 2023-2024 avec trois entraîneurs qui se sont succédés sur le banc. Dans le rôle de meneur de jeu, un nom a été révélé il y a quelques jours, celui de Valentin Carboni. Prêté par l’Inter Milan à Monza l’an passé, l’international argentin dispute actuellement la Copa America et enchainera ensuite avec les Jeux Olympiques, preuve de son grand talent à seulement 19 ans.

Le meneur de jeu de l’Inter est la cible n°1 de Roberto De Zerbi à ce poste et en interne, le coach italien a bien fait comprendre à Pablo Longoria que l’OM devait faire tout ce qui était possible pour s’attacher les services de l’ancienne pépite de Monza. A en croire le média spécialisé Tyc Sports, très réputé en Amérique du Sud, Roberto De Zerbi « fait pression » sur l’OM pour obtenir le renfort de Valentin Carboni. Pour l’ancien coach de Brighton et de Sassuolo, cette signature est essentielle tant le joueur argentin de 19 ans colle avec ce qu’il recherche pour animer son milieu de terrain, une zone très importante pour Roberto De Zerbi.

En signant Carboni en plus de Koné, Marseille aurait déjà fait une grosse part du travail sur ce mercato estival avec deux milieux de terrain potentiellement titulaires alors que l’avenir de joueurs tels que Kondogbia, Rongier, Ounahi ou encore Veretout est encore incertain. La question est maintenant de savoir quel sera le prix fixé par l’Inter pour Carboni, qui ne semble pas entré dans les plans de Simone Inzaghi mais qui ne sera pas bradé pour autant par les Nerazzurri. La somme de 20 millions d’euros a par exemple été évoquée dans la presse italienne. Marseille de son côté pourrait tenter de négocier un prêt avec option d'achat. Si cette formule ne convient pas à l'Inter, alors l'OM pourrait profiter des ventes de Vitinha ou encore de Ndiaye pour formuler une offre généreuse au club italien.