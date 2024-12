OM ‍: De Zerbi exige ce renfort idéal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi attend avec impatience le mercato hivernal. L’entraîneur de l’OM ne veut pas de révolution au mois de janvier, mais estime qu’un ou deux renforts bien ciblés sont nécessaires pour améliorer l’équipe.

Dauphin du Paris Saint-Germain avec dix points de retard et un match de plus à disputer, l’Olympique de Marseille a réalisé une excellente première partie de saison. La mayonnaise commence à bien prendre entre Roberto De Zerbi et ses joueurs, d’autant plus que l’ancien entraîneur de Brighton a enfin trouvé son onze type. En interne, il estime toutefois que son équipe est perfectible et il compte sur le mercato hivernal pour apporter les retouches nécessaires. D’après les informations du compte La Tribune OM sur X, la priorité de Roberto De Zerbi est clairement définie.

L’entraîneur de 45 ans souhaite absolument la venue d’un latéral droit de haut niveau et cela dans un but bien précis. Malgré la réussite du système en 3-4-3, le disciple de Pep Guardiola aimerait revenir à son dispositif préférentiel en 4-2-3-1. Il estime néanmoins qu’Amir Murillo, performant en tant que troisième défenseur central depuis quelques semaines, n’est pas au niveau pour jouer latéral droit dans une ligne de quatre défenseurs, raison pour laquelle une recrue prestigieuse est nécessaire à ce poste.

De Zerbi veut un latéral droit cet hiver

« RDZ sait qu'il a besoin de plusieurs renforts pour basculer sur son 4-2-3-1 mais le latéral droit est prioritaire pour lui » a par ailleurs publié le compte pro-OM sur X, ajoutant qu’un élément fait néanmoins douter Roberto De Zerbi, il s’agit de Luis Henrique. Performant en tant qu’ailier gauche au début de la saison, le Brésilien est devenu stratosphérique au poste de piston droit depuis plusieurs matchs. Son éclosion dans ce rôle pourrait mettre le doute dans l’esprit du coach de l’OM d’autant que des éléments comme Murillo, Kondogbia, Merlin ou encore Rongier sont également très à l’aise dans le système actuel.

Quoi qu’il en soit, Roberto De Zerbi veut plusieurs renforts cet hiver et en premier lieu au poste de latéral droit. Il ne reste plus qu’à Medhi Benatia et à Pablo Longoria de trouver la perle rare, eux qui souhaiteront sans doute satisfaire pleinement leur entraîneur sans pour autant faire de grosses folies sur le plan financier.