OM ‍: De Zerbi et Greenwood, ça chauffe ‍!

Par Adrien Guyot

Malgré un excellent début de saison sur le plan des statistiques, Mason Greenwood est un peu plus en difficulté depuis quelques matchs et son implication défensive agace au plus haut point son entraîneur à l’OM.

C’est l’un des transferts qui a le plus fait parler cet été. A la recherche d’un joueur offensif capable de faire des différences, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Mason Greenwood, le jeune joueur de Manchester United qui a été blacklisté par son club depuis le début de ses ennuis judiciaires il y a plusieurs années. Prêté par Getafe, il a rejoint définitivement l’OM contre environ 30 millions d’euros durant le mercato estival. Les débuts de l’international anglais (1 sélection) sont réussis puisqu’il a déjà inscrit huit buts et délivré deux passes décisives en onze rencontres de Ligue 1 avec sa nouvelle équipe. En revanche, son attitude commence à agacer sérieusement son entraîneur Roberto De Zerbi qui lui fait des reproches sur un aspect de son jeu en particulier.

De Zerbi déjà énervé par Greenwood

De Zerbi attend d'avantage de Mason Greenwood : plus qu'un simple buteur à l'OM. - https://t.co/6v1a6KhZ9l — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 17, 2024

Deuxième meilleur réalisateur du championnat de France derrière Bradley Barcola avec 8 buts contre 10 pour l'attaquant du PSG, le joueur de 23 ans ne remplit cependant pas toutes les exigences demandées par l’entraîneur italien, qui lui reproche son implication défensive sur le terrain depuis le début de la saison selon les informations de La Provence. D’ailleurs, l’ancien coach de Brighton est passé à l’acte lors du Classique face au Paris Saint-Germain à la fin du mois d’octobre. Peu en vue dans un premier acte difficile pour l’OM, Mason Greenwood avait été remplacé par De Zerbi dès la mi-temps, signe que ce dernier attend encore davantage de son joueur dans les replis défensifs.

Le principal intéressé sait désormais à quoi s’attendre et tâchera de s’améliorer dans ce secteur lors des prochaines sorties marseillaises en Ligue 1. Sinon, le joueur formé à Manchester United goûtera sûrement plus régulièrement au banc de touche, ce qui n'était pas dans ses plans lorsqu'il a signé à l'Olympique de Marseille.