OM ‍: De Zerbi en danger dans un mois ‍?

Par Corentin Facy

Accroché par Strasbourg puis Angers avant la coupure internationale, l’OM sera très attendu dans le mois à venir, d’ici la prochaine trêve en novembre. Roberto De Zerbi sera jugé sur les quatre matchs qui arrivent.

Le soufflé est retombé à Marseille après un début de saison canon. Juste avant la trêve internationale, l’équipe de Roberto De Zerbi a enchaîné deux faux pas, d’abord à Strasbourg (défaite 1-0) puis au Vélodrome contre Angers (match nul 1-1). Deux matchs insipides de la part de l’OM, pas vraiment en adéquation avec le début de saison spectaculaire des Phocéens, qui restent malgré tout 3es de Ligue 1 mais qui ont vu Reims et Lille revenir dans leurs talons. Au retour de la trêve internationale, l’OM sera très attendu avec quatre matchs d’ici la prochaine coupure, face à Montpellier, le PSG, Nantes et Auxerre.

Quatre mois décisifs pour se faire un premier avis définitif sur le début de saison de l’équipe et sur les premiers pas de Roberto De Zerbi selon Le Phocéen. « L'équipe est sous pression pour rester dans la course au podium, mais l'enjeu va au-delà des résultats immédiats. Pour De Zerbi, l’objectif est aussi d’affiner la cohésion de son groupe et de démontrer que ses idées tactiques sont comprises et appliquées par ses joueurs. Le mois à venir pourrait bien être un tournant pour l'OM, que ce soit sur le plan sportif ou dans la mise en place du projet De Zerbi » indiquent nos confrères, qui affirment que les supporters de l’OM ainsi que les observateurs y verront plus clair après ce mois d’octobre.

Quatre matchs décisifs à venir pour De Zerbi

Et si ce mois ne se déroule pas comme sur des roulettes, Roberto De Zerbi pourrait avoir du mal à redresser la situation car pour l’entraîneur italien, il est crucial que ses joueurs comprennent la philosophie qu’il souhaite instaurer, que les résultats suivent et que son groupe adhère pleinement. Autant dire que les matchs contre Montpellier, Paris, Nantes et Auxerre s’avèrent bien plus importants qu’ils en ont l’air pour l’ancien technicien de Brighton. Car même s’il sera quoi qu’il arrive soutenu par sa direction, Pablo Longoria en tête, Roberto De Zerbi joue gros. Face à Strasbourg et Angers, ses joueurs n’ont pas répondu à ses attentes. L’entraîneur de 45 ans attend donc une vive réaction dès dimanche prochain en déplacement à Montpellier, une belle occasion de voir si son groupe est en mesure de répondre à ses exigences.