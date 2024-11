OM ‍: De Zerbi devient fou, un proche de McCourt témoigne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme les supporters marseillais, Roberto De Zerbi a vécu un calvaire vendredi contre Auxerre à domicile (1-3). Une désillusion qui a provoqué des scènes assez lunaires dans le vestiaire de l’OM, dont la direction continue de maintenir sa confiance envers le coach italien.

Roberto De Zerbi est un coach passionné qui vit son métier 24 heures sur 24 alors forcément, quand son équipe ne répond pas à ses exigences, l’entraîneur italien devient fou. Après la défaite contre Auxerre, dimanche soir au Vélodrome (1-3), les murs du vestiaire de l’Olympique de Marseille ont tremblé. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe révèle que Roberto De Zerbi a littéralement craqué face à ses joueurs, haussant le ton comme rarement depuis son arrivée et lâchant punchline sur punchline. « Vous m'avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. Vous avez manqué de c…. » a notamment lâché l’ex-coach de Brighton face aux joueurs avant de tirer sur Leonardo Balerdi en particulier.

« Tu manques de c…. » aurait asséné l’entraîneur italien à l’égard de son capitaine. Une folie qui ne surprend pas tant que ça à Marseille, où les joueurs ont déjà vu plus fou depuis le début de la saison. Le journal sportif révèle que lors de sa causerie d’avant-match à Brest lors de la 1ère journée, Roberto De Zerbi a montré à ses joueurs le contrat que lui avait offert… Manchester United, cet été. « Voilà le contrat qu'ils m'ont proposé, un contrat de plusieurs saisons, avec le salaire que vous imaginez. Voilà où je n'ai pas été, parce que je place ma passion avant l'argent. Je suis venu à Marseille pour la passion » avait alors lancé De Zerbi à ses joueurs. Galvanisés ce jour là, Mason Greenwood et ses coéquipiers avaient atomisé Brest.

La direction de l'OM exige une réaction

Mais cette folie s’est perdue chez les joueurs, ce qui ne manque pas de frustrer les dirigeants olympiens. Même si ceux-ci défendent Roberto De Zerbi à 100%, ils ne comprennent pas pourquoi les joueurs ne semblent plus aussi réceptifs au message de l’exigeant coach de 45 ans. « Il est ici pour trois ans, on a confiance en lui comme au premier jour » confirme un membre important de la direction de l’OM. « Il faut garder de la lucidité, c'est un entraîneur de très haut niveau, l'un des meilleurs en Europe. Peut-être qu'il doit changer quelque chose, il est payé pour ça, mais il va trouver, on ne s'en fait pas. Il ne donne aucun plaisir au public à domicile et ça le rend fou » conclut ce cadre du club. Présent en tribunes vendredi, Frank McCourt n’a sans doute pas apprécié le spectacle. Et s’il partage l’avis des dirigeants olympiens au sujet de Roberto De Zerbi, il exigera une réponse de la part des joueurs et de l’entraîneur dès le retour de la trêve internationale.