OM ‍: De Zerbi convoque son groupe 4 jours, il ne rigole plus

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est relancé le week-end passé face au RC Lens en Ligue 1. Mais Roberto De Zerbi veut que ses joueurs continuent sur une bonne lancée et veut mettre tous les ingrédients pour y parvenir.

Roberto De Zerbi et ses hommes ont fait le travail face au RC Lens en Ligue 1 le week-end passé. Une victoire 3 buts à 1 qui a permis à l'OM de repartir de l'avant après sa défaite contre Auxerre avant la trêve internationale. L'entraineur italien du club phocéen sait cependant que son groupe est encore loin d'être totalement guéri. Il veut que son OM soit plus soudé que jamais, afin de lancer une belle série de victoires, surtout au vu de la concurrence cette saison en championnat. Pour cela, l'ancien de Brighton est prêt à utiliser les grands moyens.

De Zerbi convoque son groupe, il n'a plus de temps à perdre

Selon les informations de L'Equipe, Roberto de Zerbi a en effet décidé d'organiser un stage de cohésion pour mettre tout le monde au diapason. Le journaliste Mathieu Grégoire précise dans un post sur X : « Roberto de Zerbi a décidé d’emmener son groupe et son staff en stage de cohésion, pendant quatre jours, de demain à vendredi, pour souder son équipe et bien préparer les dernières échéances de l’année civile. Lieu mystère, à deux heures de Marseille ». Il faut dire qu'avant le break de la fin d'année 2024, l'Olympique de Marseille ne manquera pas de rencontres compliquées, avec les réceptions de Monaco et Lille et un déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. Trois matchs qui en diront plus sur les ambitions que pourra avoir l'OM pour la suite de la saison. Et De Zerbi ne veut pas manquer ce tournant, lui qui voudra aussi du renfort l'hiver prochain lors du marché des transferts.