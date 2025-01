OM ‍: De Zerbi a un bon plan pour secouer Greenwood

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Parti pour renforcer essentiellement sa défense, l’Olympique de Marseille n’écarte pas l’hypothèse d’un recrutement dans le secteur offensif. L’entraîneur Roberto De Zerbi a proposé le nom de son ancien ailier à Sassuolo Domenico Berardi, un potentiel concurrent pour l'Anglais Mason Greenwood.

Toujours prêt à renouveler son effectif, Pablo Longoria devrait apporter quelques retouches au groupe de Roberto De Zerbi cet hiver. Le président de l’Olympique de Marseille se concentrera principalement sur le secteur défensif, et notamment sur la charnière centrale qui pourrait enregistrer le départ du flop Lilian Brassier. Mais le dirigeant espagnol n’en oubliera pas pour autant les autres secteurs de jeu. Surtout s’il reçoit un bon tuyau de la part de son entraîneur.

OM : Brassier viré, le téléphone de Longoria sonne https://t.co/7rjSztB33s — Foot01.com (@Foot01_com) December 29, 2024

En effet, Il Giornale dello Sport croit savoir que Roberto De Zerbi a proposé la piste menant à Domenico Berardi (30 ans). Le technicien n’a pas perdu de vue l’ailier de Sassuolo après leurs trois saisons communes chez les Neroverdi (2018-2021). L’équipe est pourtant descendue en Serie B, niveau où l’international italien (28 sélections) continue de briller. Cette saison, Domenico Berardi totalise 3 buts et 10 passes décisive en 12 matchs de championnat. Ses performances en font une cible potentielle pour l’entraîneur marseillais apparemment prêt à recruter un concurrent pour Mason Greenwood.

Aucun contact entre l'OM et Berardi

Il est vrai que l’Anglais, certes auteur d’une très bonne première partie de saison (11 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues), a parfois déçu face aux meilleurs adversaires. L’Olympique de Marseille pourrait être tenté de le maintenir sous pression grâce au joueur également convoité par l’Atalanta Bergame, la Roma et la Fiorentina. Le média Le Phocéen précise tout de même que la direction olympienne n’a pas contacté Domenico Berardi, sous contrat jusqu’en 2027, et dont la valeur Transfermarkt atteint encore les 10 millions d’euros.