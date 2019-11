OM : De passage à Paris, Alvaro ne pouvait pas s’empêcher de chambrer

Dans : OM.

Arrivé cet été, Alvaro Gonzalez fait déjà l’unanimité chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’Espagnol sait comment leur parler.

En plus de l’attaquant Dario Benedetto, c’est l’autre bonne pioche du mercato estival à l’Olympique de Marseille. Méconnu en Ligue 1 avant sa signature cet été, Alvaro Gonzalez n’a pas tardé à se rendre indispensable dans la charnière olympienne. Son agressivité et son état d’esprit représentent de réels atouts pour l’entraîneur André Villas-Boas, loin d’être son seul fan. En effet, le public du Vélodrome apprécie au moins autant le défenseur central, dont la grinta plaît forcément aux supporters. De plus, Alvaro Gonzalez a appris à les connaître et sait comment les conquérir.

La preuve ce mercredi suite à son passage dans les bureaux parisiens de la commission de discipline de Ligue de Football Professionnel, qui devait décider de sa sanction après son carton rouge reçu face à l’Olympique Lyonnais (2-1) avant la trêve internationale. Résultat, le défenseur central prêté avec option d’achat par Villarreal a quitté la capitale avec une suspension de deux matchs… et un message pour les fidèles de l’OM. « Au fait les amis, Marseille est beaucoup plus sympa que Paris !!! Bonne nuit et faites de beaux rêves !!! », a chambré Alvaro Gonzalez sur Twitter. Rien de bien méchant contre le Paris Saint-Germain. Et pourtant, on imagine que le tweet a plu aux fans marseillais.