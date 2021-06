OM : David Luiz et ses 34 ans, c'est suffisant pour la L1

Dans : OM.

On parle beaucoup de l’attaque, mais la défense de l’Olympique de Marseille va également connaître des changements au mercato.

Dans le secteur défensif, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car ne devraient pas faire de vieux os à Marseille. Et pour cause, les deux joueurs les mieux valorisés de l’effectif marseillais sont courtisés en Italie mais surtout en Angleterre. L’incertitude plane aussi autour de l’avenir de Leonardo Balerdi, prêté à Marseille la saison dernière et que Jorge Sampaoli souhaite conserver. Les négociations sont en cours avec le Borussia Dortmund, mais Pablo Longoria n’a pas l’intention de dépasser la barre des 10 ME. Pour étoffer le secteur défensif de l’OM, une piste surprenante a pris de l’épaisseur ces derniers jours : David Luiz. A en croire Le Phocéen, il s’agit d’un dossier dont l’entraîneur Jorge Sampaoli est à l’initiative.

« On peut reprocher à David Luiz son passé parisien, mais pas son incroyable expérience du haut niveau. Cette piste David Luiz est d'ailleurs souhaitée par Sampaoli lui-même, qui compte bien s'appuyer sur l'immense expérience et la fougue de l'international brésilien (56 sélections). Il faut dire qu'au-delà de sa qualité de défenseur central, David Luiz est aussi un excellent meneur d'hommes très apprécié dans tous les vestiaires qu'il a fréquentés » souligne le média marseillais, qui précise par ailleurs que la situation de joueur libre de David Luiz est également à l’origine de cet intérêt de l’OM pour le Brésilien. « Evidemment, ses 34 ans pèsent certainement sur ses articulations, mais son impact physique pourrait faire la maille en Ligue 1, et même sa capacité à jouer en sentinelle un cran plus haut. Un trio Alvaro-David Luiz-Balerdi pourrait donc avoir de la gueule, c'est en tout cas l'avis de Sampaoli » glisse enfin le média . De quoi séduire les supporters ? Cela dépendra également des pistons sur les côtés de la défense ainsi que du milieu de terrain, où l’on retrouvera Gerson.