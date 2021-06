OM : David Luiz à Marseille, c'est chaud !

Dans : OM.

En fin de contrat avec Arsenal, David Luiz est réellement en contacts avancés avec l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a fait une offre très intéressante au défenseur brésilien.

Lorsque la semaine dernière un proche de Jorge Sampaoli avait indiqué sur les réseaux sociaux que l’Olympique de Marseille envisageait de recruter David Luiz, tout le monde avait un peu souri. A la fois parce que l’ancien défenseur brésilien du PSG, âgé de 34 ans, n’est plus vraiment celui qui avait brillé sous le maillot de Chelsea, ce qui justifie d’ailleurs qu’Arsenal ne lui propose pas de prolonger, mais également parce que David Luiz a un salaire qui n’est plus aux normes actuelles de l’OM. Et cela sans même parler d’une probable prime à la signature puisqu’il est désormais libre. Cependant, différentes sources ont confirmé qu’effectivement Pablo Longoria travaillait sur le dossier du défenseur central brésilien, lequel aurait émis le souhait de prolonger son séjour en Europe avant d’aller finir sa carrière dans son pays, où Flamengo serait déjà sur les rangs pour l’accueillir.

L’Equipe affirme de son côté que les négociations entre le président de l’Olympique de Marseille et les représentants de David Luiz auraient récemment commencé et pour l’instant c’est bien l’OM qui est en pole, grâce à sa première offre, dans le dossier du défenseur brésilien. L’idée des dirigeants phocéens, validée par Jorge Sampaoli qui est fan de David Luiz, est de miser sur plusieurs joueurs d’expérience tels que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais également Steve Mandanda, Dimitri Payet ou bien encore Arkadiusz Milik afin d'apporter de l'expérience aux jeunes joueurs qui seront dans l'effectif mis à la disposition de Sampaoli. Cela pourrait donc passer par le retour en Ligue 1 de David Luiz, ce qui serait probablement l'une des grosses surprises du mercato de l'OM.