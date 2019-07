OM : Dario Benedetto à Marseille, il lâche une info XXL !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

C'est un peu le serpent de mer du mercato de l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto va-t-il signer un jour à l'OM ? Annoncée comme imminente la semaine passée, la signature de l'accord entre le club phocéen et Boca Juniors n'est toujours pas intervenue ce mercredi, le club argentin annonçant même que Pipa était blessé et qu'il avait besoin de deux à trois semaines pour être rétabli. De quoi subitement faire douter sur la signature de Dario Benedetto, alors que le peuple marseillais semblait déjà s'enflammer autour de l'attaquant de Boca Juniors. Mais ce mercredi, il semble qu'une fumée blanche soit sortie de la cheminée du côté de la Commanderie.

Selon Nabil Djellit, toutes les pièces du puzzle sont réunies et Dario Benedetto va vite arriver à Marseille. « Du côté de Boca Juniors on est optimiste sur un dénouement dans 24 à 48 h pour le dossier Benedetto. On évoque un paiement échelonné de l'OM pour l'attaquant argentin », précise le journaliste de L'Equipe, qui confirme les bruits qui circulaient depuis quelques heures. A priori, la blessure de l'attaquant de Boca Juniors ne retardera pas son transfert à l'Olympique de Marseille, mais ce sont juste les modalités de paiement qui faisaient durer le plaisir. Plus pour longtemps.