OM : Dans le chaos de Marseille, Lirola pense déjà au mercato

Dans : OM.

Prêté avec option d’achat par la Fiorentina, Pol Lirola découvre avec surprise le contexte à l’Olympique de Marseille. Du jamais vu pour le latéral droit espagnol, impatient de connaître son sort au prochain mercato.

Avec le latéral droit Pol Lirola, l’Olympique de Marseille et ses supporters sont déjà sous le charme. Il faut dire qu’avant sa signature cet hiver, les performances du Japonais Hiroki Sakai ne donnaient pas du tout satisfaction. Notamment dans la moitié de terrain adverse. Rien à voir avec le profil de l’Espagnol qui assume sa préférence pour les phases offensives. « Comme je l'ai dit lors de ma présentation, je préfère largement attaquer que défendre, a reconnu le latéral prêté par la Fiorentina. Mais je pense avoir quand même bien défendu lors du dernier match. Je vais continuer à avoir ce jeu où je vais de l'avant et où j'essaie de délivrer des passes décisives. » Sur la lancée de ses deux offrandes à Auxerre (0-2) en Coupe de France, Lirola ne se laisse pas perturber par le contexte autour du club phocéen.

La pression des supporters sur la direction a de quoi refroidir une recrue, mais pas l’ancien joueur de la Juventus Turin. « Les événements m'ont surpris, mais il faut savoir garder la tête seulement sur le jeu, a-t-il réagi. (...) Cela six ans que je joue en pro et je n'avais jamais vécu ça ailleurs, mais je ne regrette pas du tout d'être venu ici. » Au contraire, le renfort hivernal espère que l’OM décidera de le conserver. « Je suis prêté, pour l'instant je ne pense qu'à bien jouer, pour qu'une fois arrivé au mercato estival le club décide de me garder, car je suis très heureux ici comme je l'ai dit », a confié Lirola, dont le prêt serait assorti d’une option d’achat à 12 M€.