OM : Dans ce domaine, Radonjic place Marseille au top niveau européen

Dans : OM, Ligue 1.

Pour ses premiers mois à l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic ne s’attendait sûrement pas à une saison aussi difficile.

Recruté pour 12 millions d’euros, l’ailier de 23 ans traverse une longue phase d’adaptation durant laquelle Rudi Garcia ne l’épargne pas dans ses critiques. Et encore moins dans ses choix puisque l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade n’a débuté que six matchs en Ligue 1 cette saison. C’est donc principalement du banc des remplaçants, voire des tribunes, que le Serbe a vécu la crise sportive et la colère des supporters en début d’année.

Pas de quoi ternir l’image des fans marseillais aux yeux de Radonjic, qui les place parmi les plus fervents du continent. « Les supporters marseillais sont les meilleurs de France, a encensé la recrue estivale en conférence de presse. Pour les supporters serbes, je pense que la différence principale est qu'il n'y a pas autant de gens qui viennent au stade. Au niveau européen, je pense que ceux de Marseille sont parmi les meilleurs. » A défaut de gagner les faveurs de Garcia, Radonjic peut toujours essayer de se mettre le public dans la poche.