OM : Da Silva accuse durement Marseille

S'il ne conteste pas la victoire de l'OM vendredi soir, Damien Da Silva estime tout de même que du côté des joueurs marseillais on a laissé traîner volontairement les crampons contre Rennes.

Auteur de la faute sur Maxime Lopez qui a amené le coup-franc pour l’Olympique de Marseille et donc le but de phocéen, Damien Da Silva a cependant estimé que du côté de l’OM on avait mis les pieds en avant durant tout le match. Mais le capitaine rennais, qui évidemment se prend sur le dos l’armée des ombres de Twitter, avoue que du côté breton on n’a pas été en mesure de répondre comme il fallait à cette stratégie surtout en première période.

Da Silva a des regrets après Rennes-OM

Sans faire référence directement référence à Eduardo Camavinga, qui a passé une sale soirée au Roazhon Park, le capitaine et défenseur du Stade Rennais a donné sa version des faits. « Il y avait beaucoup d'agressivité parce que Marseille met beaucoup d’impact. Ils ont voulu blesser, faire mal à des joueurs importants de notre équipe. A un moment donné, il faut répondre intelligemment », a fait remarquer l’ancien caennais, qui est un joueur d’expérience mais qui n’a pas réussi à faire passer le message à ses coéquipiers et qui n’a surtout pas tenu ses nerfs jusqu’au bout. Reste à savoir si du côté du Stade Rennais la leçon sera retenue après cette défaite contre l'OM.