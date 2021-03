OM : Cuisance soldé par le Bayern Munich ?

Dans : OM.

Peu en réussite sous André Villas-Boas et Nasser Larguet, Michaël Cuisance a retrouvé des couleurs avec Jorge Sampaoli à l’OM.

En l’espace de deux matchs joués, Michaël Cuisance a inscrit deux buts face à Rennes puis Brest au Vélodrome. Une délivrance pour le milieu de terrain français prêté par le Bayern Munich, qui ronge son frein sur le banc de l’OM depuis plusieurs mois et qui ne parvenait pas à être utile à l’équipe lors de ses entrées en jeu. Avec la venue de Jorge Sampaoli, tout a brutalement changé et Michaël Cuisance a redécouvert le plaisir du jeu offensif qu’il a eu l’occasion de pratiquer au Bayern Munich. De là à envisager un transfert définitif à Marseille cet été ? C’est ce que souhaite Michaël Cuisance, bien que Pablo Longoria soit bien plus prudent à ce sujet pour le moment.

Il faut dire que l’option d’achat de Michaël Cuisance est extrêmement élevée puisque celle-ci tourne autour de 18 ME. Un montant colossal en cette période de Covid-19, que l’Olympique de Marseille ne pourra sans doute pas payer. Néanmoins, Todo Fichajes annonce en ce milieu de semaine que le Bayern Munich pourrait tendre la main à l’OM dans le dossier Michaël Cuisance en revoyant à la baisse le prix de l’ancien milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Aucun chiffre n’est évoqué, mais le média espagnol indique que le Bayern Munich est « ouvert à a négociation ». Il est également précisé que Michaël Cuisance souhaite rester à l’OM et que ce sont désormais à Pablo Longoria et à Jorge Sampaoli de trancher l’avenir du joueur. A ce poste, Olivier Ntcham est également prêté par le Celtic Glasgow, avec une option d’achat nettement moins élevée, estimée à 5 ME. Malheureusement pour lui, l’ex-international espoirs français n’a pas brillé lors de ses rares apparitions avec l’OM.