OM : Problème extra-sportif ? Cuisance fait son mea culpa

Double buteur dans les derniers instants des matchs contre Brest et Rennes, Michaël Cuisance est le héros inattendu de ces derniers jours à l’OM.

De quoi relancer le débat sur son achat définitif, lui qui n’est que prêté par le Bayern Munich. Le jeune milieu de terrain français ne donnait pas spécialement envie aux dirigeants marseillais de lâcher une somme comprise entre 10 et 18 ME, soit le montant de son option d’achat. Ça, c’était avant le changement d’entraineur, qui a visiblement su redonner de l’envie et de la confiance à Cuisance. Au point de voir Jorge Sampaoli être d'ores et déjà séduit par ses performances. Présent en conférence de presse ce jeudi, le milieu de terrain de l’OM a reconnu qu’il n’avait peut-être pas convaincu grand monde sur l’ensemble de sa saison, mais il reste persuadé qu’il peut faire basculer les choses en sa faveur. Son envie de rester à l’OM est en tout cas clairement affichée.

« Mon souhait est de me concentrer sur l'OM, de ne pas penser encore au Bayern. Il reste une dizaine de matches à disputer et une place en Europe à aller chercher. Ma préoccupation, c'est l'OM. Je n'ai pas eu de discussions sur la suite. Je fais le maximum pour retrouver mon niveau. Si on prend en compte ce que j'ai fait avant, je ne mérite pas. Je veux prouver que je peux rester ici. Je suis avec un coach qui me plaît, qui aime attaquer. Mon souhait est de rester à l'OM. Je suis très exigeant envers moi-même. Cette période m'a beaucoup affecté. J'ai dû régler certaines situations en dehors du terrain, je n'étais pas complètement focus sur le football », a reconnu un Michaël Cuisance qui représenterait un investissement non négligeable s’il engageait définitivement en provenance du Bayern Munich. Pour l’heure, ses deux buts en fin de match ne font pas encore le poids sur ses performances décevantes depuis son arrivée sur le Vieux Port.